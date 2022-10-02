Баснословные суммы вызвали оторопь: сэкономить на съемках сериала не выйдет

Издание «Телепрограмма» подсчитало, сколько денег уходит на один съемочный день современного российского сериала.

Сценарий одной серии в среднем обойдется от 80 тыс. до 1 млн руб. Сценарий для дневного сериала стоит не более 100 тысяч, за сценарий для предпрайма (после обеда и до 19:00) платят до 350 тысяч, а стоимость сценария для вечерних сериалов доходит до 800 тысяч и больше.

Декорации, реквизит и локации в среднем обходится в миллион рублей. На съемках исторического сериала «Великая» за аренду дворцовых интерьеров платили 250 тысяч рублей за один день, стоимость исторических костюмов составляла до 200 тысяч, а реквизит обошелся в 100 тысяч.

Одна из основных статей расходов – это гонорары актеров. Топовые артисты типа Дмитрия Нагиева и Константина Хабенского получают от 500 тысяч рублей за съемочный день. Средний гонорар известного артиста составляет 200-300 тысяч рублей за день съемок – за такие деньги снимаются Дмитрий Назаров и Юлия Пересильд. Менее известные артисты снимаются по ставке 100 – 150 тыс. руб.

Таким образом, производство одной серии обходится в 10-20 миллионов рублей.