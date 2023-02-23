Баснословные советские богатства: что скрывает гниющий дом Славы Зайцева

Роскошный трехэтажный особняк как ничто другое характеризовал когда-то талантливого модельера Вячеслава Зайцева. Белый дом с дизайнерским интерьером и просторными комнатами был построен почти 25 лет назад и мог бы еще долгие годы оставаться весьма стильным местом. Но без должного ухода постройка начала гнить.

От сильных дождей прохудилась крыша, а весь ремонт оценивался в 5 миллионов рублей. Такую колоссальную сумму помогли собрать друзья кутюрье, поскольку родной сын и внучка прекратили с ним общение.

Однако этому шикарному дому требуется капитальный ремонт, без которого все богатства Зайцева придут в негодное состояние. Как оказалось, модельер живет почти в музее, а его экспонатами являются дорогие вещи из советских времен. За высокими стенами гниющего особняка хранятся дорогие ковры и стенки с сервизами из белоснежного фарфора. Помимо этого, у мужчины много живописных картины и манекенов, одетых в причудливые наряды.