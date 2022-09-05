Баснословные штрафы и суды: что встретил Меньшиков за кулисами театра Ермоловой

В сентябре прошлого года Олег Меньшиков решил избавиться от 18 артистов своей труппы. На такой шаг побудила художественного руководителя театра имени Ермоловой пандемия коронавируса, после которой необходимо было пересмотреть бюджет. Однако уволенные артисты не согласились с решением администрации и обратились в суд в поисках справедливости.

В итоге в течение года Меньшиков судится с частью труппы. В предстоящем сезоне ему предстоят новые иски от обиженных артистов. Дело в том, что восстановленных в труппе актеров не приглашают в спектакли и не платят им зарплату. И они намерены полностью восстановить свое право на работу.

«И мы снова вынуждены обращаться в суд», — рассказывает артистка Елена Бурханова-Калинина.

Также Меньшикова и администрацию театра ждут штрафы от администрации города. Художественный руководитель сцены нарушил закон об охране объектов культурного наследия: с фасада здания начала обсыпаться облицовка. Поэтому прокуратура Тверского района столицы, как пишет «Комсомольская правда », выписала администрации весьма значительный штраф.