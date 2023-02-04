Баснословные деньги: вы не поверите, сколько получают за грязное белье гости шоу Малахова

Такие «легкие деньги» могут обернуться позором на всю страну.

Смотря ток-шоу «Пусть говорят» или «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, невольно удивляешься, как легко герои скандальных выпусков согласились прийти и добровольно очернить свою репутацию. Но многие зрители догадывались, что все не так просто.

Выяснилось, что помимо проезда и проживания приглашенным гостям также предлагали гонорар.

Рядовому гражданину могли заплатить от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от сенсационности сюжета. А вот для самых запоминающихся персонажей передачи могли и повысить эту планку. Скандально известная Диана Шурыгины получила за свои выпуски около 200 000 рублей.

Не самым ярким звездам шоу-бизнеса, таким как Прохор Шаляпин, за одну программу могли заплатить 100 000 рублей. Но эпатажный Никита Джигурда и его жена получили за интервью целых 600 000 рублей. Примечательно, что такую же сумму обещали американской актрисе Линдси Лохан, но девушка так и не приехала в студию.