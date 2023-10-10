Баснословного гонорара было мало: вскрылось, что Киркоров утащил со съемок

Филипп Киркоров уже много лет носит титул главной звезды отечественной сцены. Артист неизменно появляется на публике в шикарных нарядах, обожает сверкающие костюмы и аксессуары. Не жалеет денег он и на преображение: за последние несколько лет артист перенес множество операций и процедур, чтобы вернуть уходящую молодость. При этом, как оказалось, бывший муж Аллы Пугачевой не против поживиться съестным на халяву.

Анастасия Балайкина рассказала о своем опыте сотрудничества с Киркоровым. По словам продюсера, ее приятно удивило общение со знаменитым артистом. Наслушавшись баек о сложном характере Филиппа, она ожидала худшего. Но певец оказался приятным в общении и довольно скромным человеком. История об этом появилась в издании StarHit.

Ничего особенного для съемок поп-король не просил, только качественную еду и напитки. Съемки ролика проходили на заправке, а в качестве реквизита было очень много арбузов. После работы Киркоров спросил, может ли он взять несколько домой. Так что кроме гонорара певец получил еще и вкусное угощение.