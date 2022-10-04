Баснословная цена пластических операций Михайлова больше не секрет

Последние пару лет не прошли бесследно для Стаса Михайлова. Поклонники в соцсетях с удивлением следили за преображением певца практически «в реальном времени». Сначала мужчина стал заметно стройнее, что он объяснял правильным питанием и регулярными тренировкам. В конце прошлого года Стас оказался в больнице. По словам исполнителя, ему удалили аппендицит. Соблюдая диету после операции, Михайлов похудел на 10 килограммов.

Избавление от лишнего веса удивительным образом «омолодило» звезду. Присущая ранее певцу одутловатость лица испарилась, скулы и нос стали казаться четче, а морщины пропали. И на днях инсайдеры раскрыли секрет таких перемен во внешности. Михайлов оказался пациентом столичной клиники пластической хирургии, в которую наведывались Дава и Любовь Успенская.

По информации портала Day, Стас сделал липосакцию сразу нескольких зон — подбородка, боков, живота и груди. Фигура и лицо мечты обошлись исполнителю в баснословную сумму — более 1 млн рублей.