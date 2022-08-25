Баснословная цена озвучена: за сколько потомки открестились от наследия великого Утесова

Леонид Утесов вошел в историю как гениальный музыкант, который оставил после себя поистине великое наследие. Однако не так давно появилась информация о том, что потомки именитого артиста решили отказаться от этого достояния.

Как пишет издание «Комсомольская правда », уже осенью аукцион «Литфонд» выставит на торги авторские права на наследие Утесова, которое включает в себя не только его песни и уникальный голос, но и книги. За все это родные исполнителя запросили баснословную сумму.

Стартовая цена столь необычного лота составляет один миллион рублей, но практика показывает, что в конечном итоге подобная интеллектуальная собственность уходит с молотка за еще большие деньги. Отметим, что причина, по которой близкие Леонида Утесова решили откреститься от его наследия, остается неизвестной для широкой общественности.