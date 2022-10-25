Баснословная цена озвучена: в какую сумму на самом деле обойдется хит известному певцу

Певица Наталья Лапина уже много лет живет в США. В России она занималась тем, что сочиняла композиции, которые покупали у нее многие известные артисты. Лапина честно призналась, что «продешевила» с большинством песен, ведь ее коллеги требовали от звезд куда большие суммы.

От Григория Лепса и Любови Успенской Наталья получала по 5 тысяч долларов за композицию. Столько же ей платили и другие артисты. При этом она знает, что Игорь Матвиенко продает собственные песни исполнителям за 150 тысяч долларов.

«По сравнению с ним я еще мало беру», — объяснила Лапина в беседе с «Экспресс газетой».

Кроме того, автор получает деньги не только в момент покупки песни, но и позже — за исполнения на концертах в виде авторских отчислений. И здесь, по словам Натальи, очень многие артисты хитрят: они проводят композиции под другими названиями, чтобы не платить проценты. В каждом из подобных случаев Лапина разбирается при помощи собственных юристов, иногда дело доходит даже до суда.