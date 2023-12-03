Баскову пришлось втайне от матери пройти ДНК-тест: вот что показал его результат

В эфире программы «Пусть говорят» неожиданно для многих появился знаменитый российский певец Николай Басков. И вот почему: певец решил провести ДНК-тест, чтобы разобраться в своих родственных связях. Все началось с обращения женщины из Оренбургской области, которая утверждала, что Басков — ее сын.

История началась 30 сентября 1976 года, когда Людмила Григорьевна Гнатив родила двоих мальчиков в госпитале на Байконуре. Как оказалось, сыновья были совершенно разными: старший был темненьким, а младший — блондином. Однако на четвертый день после рождения начальник госпиталя сообщил, что второго ребенка больше нет.

Родители были подавлены и требовали объяснений.

Более того, им отказали в выдаче тела предполагаемого мертвого младенца и в предоставлении документов, подтверждающих его смерть. Безутешных мужчину и женщину уверяли, что все бумаги сгорели.

В течение почти 40 лет Людмила Григорьевна жила с болью в сердце, пытаясь найти своего пропавшего ребенка. В 1993 году она увидела выступление 17-летнего Баскова и поняла, что это ее сын. Она заметила сходство в чертах лица, родинке у левого уха и ямочках на подбородке, как у ее мужа. Ее подруга обратилась в программу Андрея Малахова, чтобы разобраться в этой ситуации.

Басков решил развеять все сомнения и согласился на ДНК-тест. Результаты оказались совершенно неожиданными для женщины: Гнатив не является родственницей Николая.

Таким образом, многолетняя история Людмилы Григорьевны о поиске пропавшего ребенка не нашла своего завершения. Да и вопрос о том, что же произошло с ребенком Гнатив, остался без ответа.