Баскова вынудили сдать ДНК-тест: мать звезды точно не ожидала такого

Николаю Баскову пришлось доказывать свое родство с отцом и матерью. Для этого певец даже согласился сделать генетический тест. Сомнения появились у музыканта из-за Андрея Малахова.

Телеведущий в поисках очередной скандальной темы отыскал в Оренбургской области женщину, которая объявила Николая Баскова своим сыном. Всю жизнь она думала, что один из ее сыновей-близнецов погиб в роддоме, но, увидев певца поняла, что это он. По мнению героини Малахова, Басков просто копия другого ее сына.

Николай согласился прийти на шоу Андрея Малахова и даже обнял своих предполагаемых родственников — того самого брата и мать. Но сделал он это только для того, чтобы утешить потерявших надежду людей.

Генетический тест, как и ожидалось, оказался отрицательным. Басков сделал его тайно и не стал пугать родную мать такими подозрениями.