Басков врал об отсутствии внебрачных детей: что вскрылось на детекторе лжи

Николай Басков становился отцом лишь однажды. В браке со Светланой Шпигель на свет появился их общий сын Бронислав. Но после развода родителей мальчик не общается со своим знаменитым отцом. Во множестве интервью артист утверждал, что Бронислав — его единственный ребенок. Однако не так давно стало известно, что артист мог лукавить.

Так, музыкант оказался гостем программы «Детектор правды», где ответил на каверзные вопросы. И один из них был посвящен внебрачным детям артиста. По словам Баскова, он никогда не переживал, что в России или за рубежом растет его наследник, но эти слова оказались ложью.

Как показал полиграф, на самом деле вопрос внебрачных детей волнует артиста. А по записи шоу на YouTube-канале «Радио ENERGY» видно, как эта тема неудобна музыканту. Сразу же после сигнала детектора лжи он постарался переключиться на следующий вопрос и не мог скрыть смущение.

Поклонники артиста решили, что за юмором он пытается скрыть от них правду. Многие предположили, что Басков мог становиться отцом далеко не один раз, но боится признаться в этом.