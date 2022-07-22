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Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной

22 июля 2022 14:50
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной

Певец иронично пошутил над длиной наряда коллеги.

Творческий вечер Любови Успенской в рамках музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге запомнился зрителям ее странным поведением. Поклонники певицы заметили, что она вела себя на сцене необычно: иногда артистка пошатывалась и нетвердо стояла на ногах. Ее партнерам по выступлениям приходилось поддерживать Успенскую за руку. Николай Басков, например, старался весь номер не отходить далеко от коллеги.

Пока хейтеры судачили о возможных возрастных проблемах со здоровьем у 68-летней звезды, фанаты решили, что причиной непонятного поведения Любови стали неудобные наряды. На сцену она выходила в облегающих платьях, на высоких каблуках или в очень коротком мини. По поводу одного из образов не смог смолчать даже Басков. Выходка Успенской не осталась для него незамеченной.

«Дольше в шоу-бизнесе — короче юбка», — привели слова Баскова журналисты портала Prozvezd.

Артистка оставила замечание исполнителя без внимания. Между тем только недавно в соцсетях развернулась дискуссия о внешнем виде Успенской. Ее раскритиковали за появление на публике в нарядах, которые больше подходят молодым певицам.

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Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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