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Басков сделал неожиданное признание о своих песнях: никто и не подозревал

1 августа 2022 14:25
Басков сделал неожиданное признание о своих песнях: никто и не подозревал

Музыкант не смог обмануть фанатов.

Николай Басков признался, что не любит свои композиции. Артист всегда избегает их при походе в караоке.

Как оказалось, исполнитель не выпускает из рук микрофон даже когда не дает концертов и свободен от рабочих обязанностей. Свободное время Басков также тратит на пение, а одно из его любимых развлечений — поход в караоке-клуб с друзьями. При этом во время таких вечеров он старается никогда не петь свои собственные песни.

По словам Баскова, который разоткровенничался в эфире шоу «Сегодня вечером», больше всего во время таких импровизированных концертов ему нравится исполнять чужую музыку. Свой выбор артист останавливает обычно на творчестве коллег: Стаса Михайлова, Григория Лепса или Олега Газманова. Самой же популярной песней в его репертуаре во время отдыха оказался хит Газманова «Офицеры», так как сам Басков — потомственный военный.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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