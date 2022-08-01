Басков сделал неожиданное признание о своих песнях: никто и не подозревал

Николай Басков признался, что не любит свои композиции. Артист всегда избегает их при походе в караоке.

Как оказалось, исполнитель не выпускает из рук микрофон даже когда не дает концертов и свободен от рабочих обязанностей. Свободное время Басков также тратит на пение, а одно из его любимых развлечений — поход в караоке-клуб с друзьями. При этом во время таких вечеров он старается никогда не петь свои собственные песни.

По словам Баскова, который разоткровенничался в эфире шоу «Сегодня вечером», больше всего во время таких импровизированных концертов ему нравится исполнять чужую музыку. Свой выбор артист останавливает обычно на творчестве коллег: Стаса Михайлова, Григория Лепса или Олега Газманова. Самой же популярной песней в его репертуаре во время отдыха оказался хит Газманова «Офицеры», так как сам Басков — потомственный военный.