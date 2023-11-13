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Басков поставил крест на личной жизни: дело в том числе и в Федоровой

13 ноября 2023 16:45
Басков поставил крест на личной жизни: дело в том числе и в Федоровой

Певец пришел к неутешительному выводу.

Николай Басков решил, что не станет покидать ряды холостяков, где ему уютно и комфортно. Артист оставил попытки наладить личную жизнь не просто так. Он пришел к осознанию того, что счастье и брак несовместимы.

Со своей единственной женой Светланой Шпигель певец развелся больше 15 лет назад. После этого у знаменитости были многочисленные интрижки с видными красотками российского шоу-бизнеса. Например, он крутил страстный роман с Оксаной Федоровой. Дело шло к свадьбе, но так и не дошло.

В отношениях с мисс Вселенной исполнитель сделал выводы, и для прекрасной половины человечества эти выводы неутешительные. Блондин окончательно понял, что больше не хочет ставить штамп в паспорте. Для него это пройденный этап, который не сулит ничего хорошего. Друг Филиппа Киркорова рад, что стал свободным человеком, и на одни и те же грабли наступать не станет.

«Дайте мне пожить», — цитирует звезду портал Voice.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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