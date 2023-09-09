Басков каждый год ездит на эти курорты: отличный вариант даже на осень-2023

В наши дни заграничные путешествия едва ли можно назвать доступными для россиян. Визу получить все сложнее, а цены на туры совсем не радуют. Обстоятельства подталкивают к тому, чтобы осваивать российские курорты. Это уже сделал Николай Басков — самое время взять с него пример.

Еще недавно певец предпочитал итальянскую Сардинию, французский Прованс, словенскую здравницу Рогашку-Слатину и райские Мальдивы, но с годами приоритеты поменялись. Теперь звезда все чаще ездит по России и наслаждается отечественными пейзажами, исследует горы, озера, занимается рафтингом. Басков рассказал, что этим летом успел побывать в Сочи и на Алтае.