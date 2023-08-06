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Басков испортил ангельскую внешность татуировкой: певца призвали свести «гадость»

6 августа 2023 08:00
Басков испортил ангельскую внешность татуировкой: певца призвали свести «гадость»

Имидж певца становится все радикальнее.

Николай Басков давно переключился со смокингов и классических костюмов на стильные и молодежные образы. Сегодня артист выглядит даже моложе, чем двадцать лет назад: он внимательно следит за своим весом и носит стильную стрижку.

Но поклонникам кажется, что Басков уже перебарщивает в погоне за молодостью. В социальных сетях он поделился фото с черными ногтями и татуировкой на шее. В подписи к фото певец призвал поклонников не бояться экспериментов, но они этот смелый шаг не одобрили.

Многие посчитали это неудачной шуткой: не мог же Николай испортить чернилами свою ангельскую внешность.

А те, кто поверил в реальность тату, призвали Баскова «срочно свести эту гадость».

Фанаты отмечают, что певец должен подавать хороший пример молодому поколению, а не слепо следовать за всеми трендами. После совместного трека с Даней Милохиным Басков явно стал еще больше «молодиться», что явно не одобряет его аудитория.

Басков испортил ангельскую внешность татуировкой: певца призвали свести «гадость»
Фото: соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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