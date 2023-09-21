Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым

В начале творческого пути Николай Басков пытался прославиться как оперный певец. Артист покорял европейскую сцену, но после переключился на популярную музыку. Однако его соотечественнику Ильдару Абдразакову удалось завоевать сердца мировой публики.

Первого успеха Абдразаков добился уже в 21 год, когда стал обладателем международной премии на вокальном конкурсе. С того времени его популярность только растет: уроженец Уфы выступает на главных сценах мира и стал обладателем нескольких статуэток «Грэмми». Он успел исполнить партии во всех самых знаменитых операх, а билеты на его выступления раскупают за считанные минуты.

Как признаются критики, Абдразакова можно смело назвать главным басом планеты. Он давно вписал свое имя в историю оперной музыки и уже при жизни стал настоящей легендой.