Басилашвили потерял голову из-за этой разлучницы и даже ушел от жены, о чем горько пожалел (фото)

Олег Басилашвили был женатым человеком, когда на съемках картины «Невеста» закрутил роман с коллегой по цеху. Артист не устоял перед чарами Татьяны Пилецкой, но счастливым рядом с ней так и не стал.

Актер и понятия не имел, к каким фатальным последствиям приведет эта интрижка. Басилашвили расстался с женой Татьяной Дорониной, о чем ему впоследствии пришлось горько пожалеть.

Обманутая артистка ждала от Басилашвили ребенка, но, узнав о неверности мужа, пошла на крайние меры. Доронина решила прервать беременность. Позже врачи сообщили ей, что у них с Олегом Валериановичем должна была родиться двойня.

Меж тем разлучница Пилецкая всегда отрицала связь с несвободным коллегой. В одном из интервью артистка заметила, что Доронина могла думать что угодно, но она якобы никогда не претендовала на то, чтобы занять ее место.