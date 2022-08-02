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Башаров высказал все что думает об отъезде актеров: «Стало свободнее дышать»

2 августа 2022 11:20
Башаров высказал все что думает об отъезде актеров: «Стало свободнее дышать»

Актер стал получать больше предложений о работе.

47-летний Марат Башаров не стал молчать о коллегах, которые приняли решение эмигрировать из России. Он высказал все, что думает об отъезде актеров. По его мнению, люди решили просто отправиться на поиски лучшей жизни. Последовать их примеру Башаров не собирается, напротив, он даже рад оттоку артистов за рубеж.

«Стало свободнее дышать», — признался актер в интервью с изданием «СтарХит».

Он посетовал, что раньше в ролях на сцене и в кино были «одни и те же». А теперь, когда многие из них покинули страну, работы прибавилось у остальных, в том числе и у Башарова. Актер снова перешел в категорию очень востребованных: он репетирует новый спектакль во МХАТе им. Горького, играет в белорусском театре, снимается в новом сериале и готовится к работе на площадке очередного сезона «Битвы экстрасенсов».

А ведь буквально в начале года Марат рисковал остаться совсем без работы. С ним разорвали отношения в театре «Школа современной пьесы», обвинив в зависимости от спиртного и многочисленных сорванных спектаклях.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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