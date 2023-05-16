Барта, Лизу и Мардж из «Симпсонов» озвучила звезда СССР: обомлеете, когда увидите

У Ирины Савиной было все необходимое, чтобы стать популярной советской кинозвездой. Еще в юности она снялась в ленте «Москва — Кассиопея», благодаря чему стала известна широкому зрителю. Кроме того, юная актриса обладала аккуратными чертами лица и гармонично смотрелась в любом амплуа.

Но главные роли чередовались с эпизодическими появлениями в далеко не самых успешных фильмах. Вскоре когда-то востребованная артистка совсем перестала сниматься в новых картинах. Но окончательно уйти из кинематографа она не смогла.

Ирина занялась дубляжем и сегодня является признанным мастером этого дела. Ее голос можно услышать в фильмах про Гарри Поттера и даже в двух частях «Терминатора». Более того, эта милая женщина с добрым взглядом озвучила Барта, Лизу и Мардж из культового мультсериала «Симпсоны». Впрочем, ее актерский талант не исчез, и стоит лишь надеяться, что она вновь появится на больших экранах.