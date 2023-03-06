Барон Корф из «Бедной Насти» отказывается выходить на сцену с женой: причина на фото

От красоты Даниила Страхова сходили с ума многие зрительницы сериала «Бедная Настя». В нем голубоглазый брюнет с мужественными чертами лица сыграл статного барона Корфа.

Однако поклонницы уже не надеются заполучить его сердце, ведь актер уже более 20 лет состоит в браке с прекрасной Марией Леоновой. На совместных фотографиях они выглядят счастливыми и, как всегда, влюбленными друг в друга. Однако они упорно отказываются находиться на одной сцене.

Оказывается, что супруги боятся «семейного театра», из-за которого многие пары распадаются. Так происходит потому, что влюбленные перестают сохранять объективность в своей работе, и по этой причине могут возникать конфликты. Даниил и Мария не хотят рушить свой брак, поэтому приняли трудное решение и теперь избегают совместных спектаклей. Но, как пишет «Московский Комсомолец», актер пока вовсе не планирует уходить с большой сцены.