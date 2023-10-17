Бариста такой не сварит: старинный рецепт кофе из СССР, который все забыли

В СССР не было такого изобилия продуктов, какое наблюдается сегодня. Если в наши дни можно найти товары на любой вкус и кошелек, то в советские времена приходилось проявлять смекалку. Сейчас ларьки с кофе на вынос есть на каждом шагу, а в Советском Союзе хозяйки готовили ароматный напиток по этому незамысловатому рецепту.

Для начала подготовьте нужную емкость. Лучше использовать стеклянную кружку без краски и керамики, чтобы не испортить посуду. Насыпьте две чайных ложки растворимого кофе, сахар по вкусу и две чайных ложки холодной воды. Перемешайте ингредиенты до полного растворения — это займет меньше минуты.

Далее взбейте напиток ложкой или венчиком, чтобы получить красивую густую пену. Вскоре цвет кофе приобретет приятный кремовый оттенок — теперь можно разбавить его кипятком, льдом или же теплым молоком. Таким напитком не стыдно угостить членов семьи и друзей!