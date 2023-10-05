Барби с огромными губами: сын Газманова вышел в свет с новой возлюбленной

Филипп Газманов отныне не скрывает свой статус. Звездный отпрыск больше не свободен. Он появился на публике вместе со своей возлюбленной.

Парочка засветилась на премьере сериала «Короче, план такой». Спутницей сына Олега Газманова стала Алла Брулетова. Это она стучит своими пальчиками по роскошному Bentley. Видео с участием блогера стало вирусным в Сети — на него сняли множество пародий.

Вкус у Газманова-младшего на женщин оригинальностью не отличается. Его избранница — типичная блондинка, похожая на куклу Барби. И, конечно же, огромные губы идут в комплекте.

Звезда соцсетей отхватила себе завидного жениха. Филипп без денег не сидит: несколько лет назад он основал стартап, способный обогатить его на миллионы долларов. Вместе со своим партнером предприниматель разработал сервис для дальнобойщиков, показывающий заправки, станции ДПС и другие важные в пути объекты.