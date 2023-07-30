«Барби» получила роль благодаря скандалу: при виде «настоящей» глаза на лоб полезут

Комедийная лента «Барби» вышла совсем недавно и уже «взорвала» весь мир. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, актерскую игру которых критики оценили особенно высоко. Однако изначально ключевой состав был другим.

На стадии подготовки к съемкам на роль Барби продюсеры утвердили Эми Шумер. Она известна как стендап-комик, также на ее счету несколько киноработ. Эми можно увидеть в картинах «Девушка без комплексов», «Мать и ее дочь», «Красотка на всю голову».

Роль Барби принесла бы Шумер всемирную славу, но этого не случилось. В 2016 году у актрисы произошел серьезный конфликт с продюсерами проекта. У нее было свое видение героини и вообще всей истории. В результате Эми уволили. Если бы не этот инцидент, то сегодня мир бы увидел совсем другую Барби.

Примечательно, что Шумер не похожа на каноничную героиню: у нее пышное тело, широкие скулы и маленькие черты лица. Интернет-пользователи только рады, что роль заполучила красотка Марго Робби.