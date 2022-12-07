Барби из Швеции делает операции с 13 лет: ее фото «до» вызывают мурашки

В юности Стефани Мюлик из Швеции была миловидной девушкой, однако внешность героини ее не устраивала – и Стефани решилась лечь под нож пластического хирурга.

На сегодняшний момент 22-летняя шведка сделала десятки операций, чтобы добиться сходства с куклой Барби. Ежегодно девушка тратит около 168 тысяч шведских крон (более миллиона рублей) на очередные манипуляции.

Свою первую операцию Мюлик сделала в 13, увеличив губы, и с тех пор ее не остановить.

Стефани носит парки и накладные ресницы и проводит долгие часы в спортзале, чтобы иметь осиную талию. В будущем героиня планирует удалить ребра, увеличить ягодицы и грудь, а также сделать подтяжку лица и липосакцию.