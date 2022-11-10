Барби из «Мачехи» изменилась до неузнаваемости: зрители не знают, что и думать

Тамта Лано прославилась в нулевые благодаря популярным телехитам. С тех пор она почти не появлялась в кино. Многих интересует, почему же у актрисы не сложилась карьера после такого удачного старта.

Лано провела свое детство в Грузии и до 4 лет не говорила по-русски. После переезда в Москву будущая актриса быстро выучила язык и общалась наравне со сверстниками. Тамта со школы занималась пением и даже получала награды на вокальных конкурсах.

В 2007 году актриса появилась в сериале «Мачеха», исполнив роль Барби. Затем следовало участие в «Ранетках» и «Следе», а потом наступило затишье. Лано снялась в нескольких малозаметных картинах и вскоре исчезла с экранов.

Оказывается, Тамта выучилась на педагога по вокалу и с головой ушла в эту профессию. Сегодня она занимается певческой карьерой и даже не думает возвращаться в кино. Лано часто радует своих подписчиков в соцсетях семейными фотографиями. Актриса вышла замуж и родила сына. Теперь она уже не та белокурая Барби, ведь Тамта полностью сменила свой образ.