Барбара Брокколи рассказала, чего ждёт от будущего фильма Дени Вильнева о Джеймсе Бонде

Будущее кинофраншизы о Джеймсе Бонде уже долгое время оставалось под вопросом, но худшие опасения фанатов легендарного шпиона подтвердились, когда компания Amazon после нескольких лет борьбы за права над кинофильмами все-таки добилась своего.

Несколько месяцев подряд фанаты Бондианы ждали еще более депрессивных новостей о том, кого же компания выберет на главную роль — однако хорошая весть пришла откуда не ждали, а в Amazon подтвердили, что следующий фильм о Бонде снимет режиссер «Дюны» Дени Вильнев. Теперь же бывшая продюсер кинофраншизы Барбара Брокколи тоже высказалась по поводу решения Amazon — и ее мнение совпадает с большинством.

Барбара Брокколи в восторге от выбора Вильнева на роль режиссера

Сама Брокколи, семья которых фактически владела правами на кинофраншизу с самого ее основания, занималась производством фильмов и шпионе на протяжении нескольких десятилетий, но в конце концов уступила Amazon, когда переговоры о будущем двадцать шестом фильме зашли в тупик.

И хотя теперь она не связана никакими обязательствами, судьба Бондианы волнует Брокколи все так же сильно — а потому она искренне обрадовалась тому, что снимать следующую картину будет именно Вильнев.

Как призналась Брокколи в одном из последних интервью, она считает Вильнева потрясающим режиссером и профессионалом своего дела, так что за качество следующей главы в истории Джеймса Бонда она точно не переживает.

На роль Джеймса Бонда рассматривают молодых кандидатов

Несмотря на то, что в Amazon никогда и не скрывали, что компания хочет трансформировать кинофраншизу, никто и не подозревал, что дело коснется и образа самого Бонда.

Как недавно сообщали источники, сейчас Amazon подыскивает на главную роль актеров моложе 30 лет — верхние строчки в списке приоритетных кандидатов занимают Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон. Кроме того, недавно ходили и слухи о том, что Сидни Суини может сыграть девушку Бонда, однако официальной информации об этом пока не было.

К слову, сам Вильнев тоже считает себя большим фанатом Бондианы и даже называл свой любимый фильм о Джеймсе Бонде — об этом мы уже рассказывали здесь.