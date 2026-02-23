Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно

Вот как трапезничают на Масленицу в долине.

В разгар масленичной недели пользователи Сети наткнулись на неожиданный кулинарный источник — рецепты блинов от самих «Смешариков». Любимые мультгерои решили поделиться секретами идеального угощения, предложив сразу два варианта: классические тонкие блины и с сытной мясной начинкой.

Правда, внимательных читателей заинтересовал один щекотливый вопрос — чьё именно мясо пошло в фарш, если учесть, что готовят его обитатели Ромашковой долины. Предположительно главные жертвы это Лосяш и Нюша. Да и вопрос появления молока для блинов весьма щекотливый, но оставим его другим.

Для тех, кто хочет повторить кулинарный подвиг Ежа, Кроша и компании, рецепт предельно прост. Берём три стакана молока, два стакана муки, два яйца, столовую ложку сахара, грамм 50–70 сливочного масла, щепотку соли и растительное масло для жарки. Сначала в муку вливаем половину молока и тщательно перемешиваем, потом добавляем остатки молока, снова мешаем — так тесто получается без комочков даже без миксера, просто ложкой.

Затем вбиваем яйца, соль, сахар и доводим до однородности. Тесто должно напоминать жидкую сметану. Отставляем его минут на 10–20, чтобы мука как следует разошлась.

Жарить лучше на сковороде с невысокими бортиками, смазывая маслом с помощью кисточки или половинки сырой картофелины, насаженной на вилку. Наливаем тесто поварёшкой на середину, наклоняем сковороду, чтобы оно растеклось, и жарим на среднем огне. Если край подрумянился — пора переворачивать. Если блин рвётся, добавляем чуть муки, если слишком толстый — подливаем молоко. А чтобы легче снимались, можно влить прямо в тесто ложку растительного масла.

Для мясной начинки (на 12–15 блинов) понадобятся луковица и 300 граммов фарша. Лук мелко режем и обжариваем до прозрачности, добавляем фарш, жарим ещё пару минут, вливаем 2–3 ложки воды и тушим под крышкой минут семь. Солим, перчим по вкусу и заворачиваем в готовые блины.

Кто именно из Смешариков стал поставщиком мяса, история умалчивает. Но рецепт от этого хуже не становится. Приятного аппетита и вкусной Масленицы!

«Я плакала»: самую мрачную серию «Смешариков» держали на полке 15 лет — от нее и правда мурашки по коже.