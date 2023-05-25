Барановскую гонят из шоу «Мужское / Женское»: ее выходка не укладывается в голове

На днях ведущая шоу «Мужское / Женское» Юлия Барановская стала жертвой зрительских нападок. В новом выпуске программы освещался конфликт жителей дома и владельца парикмахерской, расположенной в этом же здании. По мнению зрителей, ведущая вела себя чересчур надменно.

Гость программы Тимур Газиев рассказал о своей парикмахерской, где стрижет ребят с аутизмом. Жильцам дома не нравится провокационное название заведения «Детская пыточная». Цирюльник не видит в этом ничего предосудительного. Также он заметил, что все маленькие дети кричат во время стрижки и действительно ведут себя как в пыточной.

На это Барановская категорично ответила: «Ни один мой ребенок не пикнул ни в кресле стоматолога, ни в кресле парикмахера!»

Высокомерные слова Юлии наделали много шума в Сети. Зрители встали на сторону Тимура и набросились на ведущую с гневными комментариями после ее выходки: «Барановская реально почувствовала себя звездой! Очень высокомерная особа стала! Неприятная», «Барановская отреагировала как типичная мамочка, которой повезло, что у нее дети спокойные», «Господи, когда Барановскую уже уберут с экранов».