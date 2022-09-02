Барановской на зависть: омолодившаяся экс-супруга Лепса засветилась на публике

Григорий Лепс продолжает поддерживать связь со своей бывшей женой Анной Шаплыковой. С возлюбленной артист расстался в прошлом году после 20 лет брака.

Точную причину развода одна из самых ярких и крепких пар отечественного шоу-бизнеса предпочла сохранить в тайне. Музыкант лишь признался, что сильно обидел избранницу, которая «служила» ему верой и правдой. Вскоре в Сети поползли слухи о том, что Шаплыкову Лепс обидел вместе с телеведущей Юлей Барановской.

Именно с ней артисту приписывали роман, который ни он, ни экс-возлюбленная Андрея Аршавина опровергать не спешили. В то же время официального подтверждения связь знаменитостей не нашла.

Тем временем Лепс старается чаще видеться с бывшей женой, которой развод пошел только на пользу. Многие отметили, что Анна заметно помолодела и похорошела. Недавно же артист выложил в своих социальных сетях снимки, на которых засветился на публике вместе с Шаплыковой.

На зависть Барановской подписчики тут же засыпали экс-супругу исполнителя комплиментами. «Жена шикарная», «Роскошная женщина», «Всегда улыбка на лице Анны», «Обожаю Анну — скромница, умница, красавица», — подметили они в комментариях.