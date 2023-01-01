Барановская сцепилась с Аршавиным из-за сына: «Ему промыли мозги»

Сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской Арсений пошел по стопам отца и тоже посвящает свою жизнь футболу. Однако юный спортсмен решил не играть за клуб «Зенит», в котором работает Аршавин, а надеть красно-белую форму «Спартака», из-за чего между его родителями разразился публичный скандал.

Сначала прославленный спортсмен признался, что не одобряет идею Арсения. Якобы в московском клубе на него оказывают чересчур сильное влияние и практически силой заставляют выбрать именно эту команду.

«Ему уже так промыли мозги в „Спартаке“, что он уже как истинный спартаковец», — признавался Аршавин в беседе со Sport24.

Барановская, которая после расставания воспитывает их общих детей, не оставила без внимания высказывание бывшего избранника. Она отметила, что футболисту нужно принять выбор наследников и перестать придумывать заговоры, ведь «промывание мозгов» не входит в тренировочную программу клуба.