Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным в 2012 году не афиширует свою личную жизнь. В конце прошлого года появились слухи, что телеведущая закрутила интрижку с женатым Григорием Лепсом. Сообщалось даже, что из-за их романа распался брак певца с Анной Шаплыковой, который длился больше двадцати лет.

А в феврале отношения Барановской и Лепса предала огласке Кения Собчак. На шоу «Вечерний Ургант» она проболталась, что звезды отдыхают вместе. И, как считают источники, знакомые с ситуацией, ее слова и стали причиной разрыва Григория и Юлии. Бизнес-леди из Санкт-Петербурга рассказали «Комсомольской правде », что как только роман стал публичным, Лепс расстался с Барановской. Оказалось, что Юлия раньше была подругой Шаплыковой. И музыкант просто не хотел причинять боль жене, встречаясь с телеведущей на глазах у всех.

В результате Барановская осталась в одиночестве. А Лепс переехал из семейного дома в свой офис по соседству. Он регулярно навещает экс-супругу и их общих детей, поэтому его друзья надеются, что Анна простит неверного мужа и примет его в конце концов обратно в семью.