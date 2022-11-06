Барановская беременна от Николаева: Проскурякова потеряла дар речи из-за новостей

Певица Юлия Проскурякова была огорошена странной новостью: в СМИ стали писать, что телеведущая Юлия Барановская якобы беременна от законного супруга Проскуряковой, Игоря Николаева. Молодая жена молчать не стала и высмеяла желтое издание.

«Коротко о нашей прессе. Свежие новости на сегодня. Ну, что сказать. Это шедеврально! Поздравляю Юлю Барановскую с беременностью. Юль, надеюсь, вы в курсе, что беременны от моего мужа? Спасибо! Занавес!», — шутила в своих соцсетях Юлия Проскурякова.

Дело в том, что в прессе поползли слухи о беременности Проскуряковой, но один из журналистов перепутал супругу Николаева с ее тезкой – тоже Юлией. К слову, Барановская и Проскурякова – давние подруги.