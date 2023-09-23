Барахольщики: мужчины с этими именами страдают накопительством

Многие люди увлекаются коллекционированием, но, как правило, они выбирают какие-то определенные вещи - например, марки или значки, и собирают только их. А есть те, кто несет в свой дом абсолютно все, не задумываясь о том, насколько предмет вписывается в интерьер и несет ли в себе какую-то культурную ценность. Эксперты назвали имена мужчин, способных превратить квартиру в барахолку.

Артур

“Не трогай, это мое”, - эту или другую подобную фразу домочадцы то и дело слышат из уст Артура. Обладатель этого имени - настоящий барахольщик, который тащит в квартиру все, что приглянется. Он не может пройти мимо каких-нибудь странных вещиц, которые, по его мнению, непременно впишутся в интерьер жилища.

Неважно, что чаще всего Артур совершенно не дружит с дизайном и его находки, что называется, мимо кассы.

Он не позволит выбросить в мусорку ни одно из своих приобретений, а если это однажды произойдет, рассвирепеет не на шутку. В качестве альтернативы домашние могут предложить Арчи устроить в квартире уголок в соответствии со своим вкусом.

Валентин

Обладатель этого имени способен превратить жилище в настоящий музей. Валентин - заядлый коллекционер старинных и винтажных вещиц. Он постоянно бывает на народных ярмарках и скупает львиную долю безделушек, которыми там торгуют. Впрочем, иногда в “улове” у Вали появляются по-настоящему редкие и ценные экземпляры.

В свое хобби этот мужчина вкладывает множество времени, сил, и, разумеется, денег.

Большинство предметов, которые коллекционирует Валентин, стоят довольно дешево, но он приобретает их мешками и вкупе получается достаточно приличная сумма. Свои сокровища Валя никому не доверит, даже домашним порой запрещено приближаться к “экспонатам”.

Лев

Мужчина, нареченный именем Лев, как правило, успешен в жизни и богат. А значит, может тратить на свои увлечения столько денег, сколько ему заблагорассудится. Вот только родственники Лёвушки этому совсем не рады, ведь он истинный Плюшкин, который тащит в дом массу ненужных, но, по его мнению, “атмосферных” вещей.

Только попробуйте намекнуть Льву, что лучше бы он тратил свои кровные на что-нибудь другое - скандал будет грандиозный.

Обладатель имени горой встанет на защиту своей коллекции. Скорее уж он расстанется с человеком, посмевшим упрекнуть его, чем с дорогими сердцу вещами. Может быть, потом и пожалеет о сделанном, но из гордости промолчит.