Банды убийц, наемные рабы и ответ кровью: не поверите, о чем поется в гимне США

Гимн Соединенных Штатов Америки «Знамя, усыпанное звездами» был написан композитором Джоном Стаффордом Смитом, а слова к нему были взяты из поэмы «Оборона Форта Макгенри» авторства Фрэнсиса Скотта Ки. Официальным указом в 1931 году мелодия была признана гимном страны и с того времени не изменялась. Благодаря постоянному включению композиции в массовую культуру жители многих стран прекрасно знают ее мотив, однако мало кто догадывается, о чем же поется в песне.

Дело в том, что слова Скотт Ки написал после того, как стал свидетелем обстрела форта Макгенри в Балтиморе во время англо-американской войны. Происходящее так впечатлило его, что он подготовил поэму, в которой описал все события.

Так, в своих строчках поэт воспевает храбрых жителей свободной Америки, которые противостоят как внутренним, так и внешним врагам. И именно противники, по словам Скотта Ки, пытались разобщить жителей страны и шли на серьезные преступления, а сами являлись лишь наемными рабами, которые за деньги отправились воевать. Расплата захватчикам может быть только одна — их собственной кровью.

Объединяет же всех американцев звездно-посолатый флаг, в честь которого в итоге и была названа композиция. И лишь это знамя, как уверен патриотично настроенный поэт, дает силы противостоять противнику на поле битвы.