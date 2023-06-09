Бандитку Аню из «Места встречи» обожали главные красавцы СССР, но ее выбор был совершенно неожиданным

Татьяну Ткач всегда боготворили мужчины. Но настоящую любовь поклонников, особенно среди сильного пола, актриса обрела после съемок в сериале «Место встречи изменить нельзя».

За Ткач ухаживали и политики, и актеры, и простые смертные. Первые красавцы и богачи добивались внимания харизматичной и яркой актрисы. Но всем поклонникам она предпочла лишь одного. Причем именно из-за него артистка и согласилась на противоречивую роль бандитки в «Месте встречи».

Конечно же, Татьяна Ткач хотела провести время с Владимиром Высоцким. В тот момент карьера его находилась на пике. Артист был на взлете, что называется, на кураже. Поэтому не мог не привлечь даже такую красотку.

Правда, романтических отношений между коллегами по съемкам не было. Да Ткач их и не желала. Ей просто хотелось перенять опыт у актера такого таланта и такого масштаба, провести с ним время, поучиться и пообщаться.

А личное счастье актриса обрела с режиссером Вадимом Ермолаевым. С ним Ткач и жила до самой его смерти. А затем отказалась от отношений с мужчинами в память о покойном супруге.