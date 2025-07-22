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Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя»

22 июля 2025 08:27
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя»

Сиквел стартует в прокате уже зимой.

Финал «28 лет спустя» не оставил зрителям шансов отдышаться — он был диким, странным, жутким и в то же время до удивления поэтичным. И вот уже в январе 2026 года выйдет продолжение с говорящим названием «Храм костей» — и судя по всему, оно станет еще мрачнее и безумнее.

Финал, который все изменил

Фильм заканчивается тем, что 12-летний Спайк — переживший мать, отделившийся от отца и пронесший через ад ребенка от двух зомби — оставляет малыша на острове и уходит на материк, туда, где снова бушует ярость. В этот момент он из мальчика превращается в бойца: убивает зараженного хладнокровно, как будто всю жизнь это делал.

Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя»

Но затем появляются они — банда в спортивных костюмах и с клюшками для гольфа. Вожак, окруженный фанатиками, — не кто иной, как выросший Джимми, тот самый мальчик из вступительной сцены, уцелевший после бойни в доме с «Телепузиками». И теперь он — «Сэр Лорд Джимми Кристалл», харизматичный лидер нового культа, где вера, насилие и эстетика Джимми Сэвила переплелись в одно.

Что известно о сиквеле?

Съемки «28 лет спустя: Храм из костей» уже завершены. По слухам, действие начнется сразу после финала первой части — Спайк в компании Джимми и его банды. Один из центральных вопросов: кто такие эти люди и во что они верят? Их стиль, символика и даже имена наводят на зловещие ассоциации с реальными монстрами — и авторы явно не боятся играть с такими отсылками.

Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя»

Также подтвердилось: Киллиан Мерфи появится в «Храме костей» — пока в камео, но его возвращение готовит почву для третьей части новой трилогии. Его герой, Джим из «28 дней спустя», должен будет замкнуть этот мрачный круг спустя почти три десятилетия после первой вспышки вируса Ярости.

«28 лет спустя» впервые ввел в канон так называемых Альф — зараженных с высокой скоростью, интеллектом и, кажется, даже зачатками стратегии. В сиквеле их станет больше. Но опасность теперь не только в вирусе: люди со странной верой и окровавленными клюшками куда страшнее мутантов.

Ранее мы писали: Сценарий уже был готов: «28 месяцев спустя» Бойл отказался снимать в последний момент — и все из-за… «28 недель спустя»

Фото: Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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