«Бананы лопала бомба»: не поверите, что стало с легендой дискотек 90-х

Группа «Горячие головы» прославилась в самом конце 90-х. Они покорили сердца миллионов слушателей яркими танцевальными хитами, а главной их особенностью стали тексты песен, которые одним казались остроумными, а другим — бессмысленными и глупыми. В течение нескольких лет музыканты собирали полные концертные залы, однако со временем интерес у публики к коллективу заметно снизился.

Как оказалось, уменьшение числа поклонников не сказалось на творчестве артистов. Танцевальное трио до сих пор выступает в российских клубах, но уже не выпускает новые песни. В репертуаре группы старые хиты, среди которых «Бананы лопала бомба» и, например, «Не жени меня на себе!».

Пользователи Сети не скрывают, что работоспособность коллектива удивляет их. В социальных сетях группы можно увидеть множество сообщений, в которых поклонники признаются, что не ожидали увидеть на сцене кумиров своей молодости и давно мечтали вновь оказаться на их выступлении.