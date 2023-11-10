Балуев отказывает даже самым именитым голливудским режиссерам: вот чего им никогда не простит

Пока многие русские актеры мечтают покорить Голливуд, Александр Балуев сознательно отказывается от такой возможности. Звезда экрана имел опыт сотрудничества с «фабрикой грез» и сделал для себя важный вывод: никогда больше.

Артист засветился в фильме Мими Ледера «Столкновение с бездной», где воплотил одного из членов экипажа космического корабля. После завершения работы над картиной лицедей узнал, что речь его персонажа сильно сократили, хотя слова остальных, точно таких же по значимости героев, оставили без изменений.

Знаменитость возмутило такое положение вещей. С тех пор он неизменно отвечает отказом на предложения голливудских режиссеров, которым никогда не простит предвзятого отношения. «Там русский артист не может быть на равных с американскими», — подытожил он в беседе с «Комсомольской правдой».

Например, известно, что Балуев дал от ворот поворот самому Гаю Ричи. В тот период Александр Николаевич снимался в фильме Глаголевой под названием «Две женщины».