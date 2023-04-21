Балуев души не чает в единственной дочери: невозможно не любить такую красавицу (фото)

На долю Александра Балуева выпало непростое испытание. Десять лет назад артист расстался с женой — полькой Марией Урбановской, подарившей ему дочь Марию-Анну. Звезда экрана довольно поздно стал отцом — в 45 лет. После развода он остался не только без жены, но и без наследницы.

Вместе с матерью Мария-Анна уехала в Польшу, где живет по сей день. Актер тяжело переживает расставание с дочерью. В своих интервью он не раз говорил, что прежде при любой возможности старался навещать своего ребенка.

Поклонники совсем не удивлены тому, что Балуев души не чает в единственной дочери. Глядя на фотографии Марии-Анны, интернет-пользователи понимают, что такую красавицу невозможно не любить.

Между тем актер с горечью признает, что из-за ряда обстоятельств давно не виделся с 19-летней наследницей, которая, к слову, намерена пойти его стопам. Связь с ней знаменитость поддерживает при помощи Интернета.