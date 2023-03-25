Баловень судьбы: вот какой знак Зодиака в апреле 2023 обретет счастье и удачу

Фортуна - богиня переменчивая. Сегодня она одаривает всевозможными почестями, а завтра исчезает, только ее и видели. Поймать удачу помимо ее воли невозможно, остается лишь надеяться на благоприятное расположение звезд. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака станет любимцем судьбы в апреле 2023 - небесные светила уже сделали свой выбор.

Овен

Многие Овны празднуют свой день рождения в апреле. Неудивительно, что богиня удачи Фортуна решила побаловать представителей огненного знака заслуженными подарками. На протяжении второго месяца весны 2023 Овны будут ощущать на себе всю любовь и благосклонность мироздания - удивительное везение и удача будут на их стороне.

В апреле уроженцы этого знака испытают приток сил и энергии. Каждое утро Овен будет просыпаться полным энтузиазма, азарта и желания горы свернуть ради достижения своих целей. Такой позитивный настрой во многом станет причиной тех перемен, которые произойдут в его жизни. Ведь правильное настроение и вдохновение - это уже половина дела.

Личная жизнь огненного знака будет развиваться бурно, особенно во второй половине месяца.

Именно в этот период для одиноких Овнов будет велика вероятность встретить свою вторую половинку. Те, кто уже обзавелся партнером или семьей, почувствуют, что в отношениях царит гармония. Взаимопонимание и любовь в парах, где есть Овен, будут особенно сильными.

На работе могут возникать порой неурядицы, но благодаря своей смекалке Овнам удастся быстро повернуть ситуацию в свою пользу.

В остальном же апрель 2023 будет благоприятным для уроженцев огненного знака. Они смогут заложить фундамент для того, чтобы далеко продвинуться в ближайшем будущем. Кроме того, их ожидает много удачных проектов.

Финансовое положение Овна во второй месяц весны будет замечательным.

Да настолько, что уроженцы знака смогут побаловать себя давно запланированной покупкой, которую все время приходилось откладывать из-за нехватки средств. Возможно приобретение жилья, автомобиля или чего-то еще, настолько же масштабного и ценного.

Что касается здоровья, то апрель 2023 будет благоприятным для того, чтобы отказаться от вредных привычек. Овнам не потребуется много усилий и времени, чтобы завязать с пагубными пристрастиями. Стоит воспользоваться этим шансом. Кроме того, астрологи обещают небывалый подъем ментальных сил - все проблемы и тревоги останутся далеко позади.