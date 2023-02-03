Баловень судьбы остался ни с чем: что стало с красавцем 90-х из «Все будет хорошо»

Марк Горонок прославился еще в юности, исполнив роли в картинах «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Режиссеры видели талант в молодом актере, поэтому всячески содействовали ему, однако ему так и не удалось построить успешную карьеру.

Дело в том, что Горонок с юности отличался сложным характером. Во время учебы в Санкт-Петербургской театральной академии, куда он поступил благодаря содействию Дмитрия Астрахана, он регулярно опаздывал и много врал. Эта привычка сохранилась и уже в зрелом возрасте. Например, в одном из шоу он «похоронил» свою супругу и их дочь и попросил денег на прощание. Впоследствии же оказалось, что его избранница жива и здорова.

С годами репутация Горонка становилась все хуже и хуже. Поклонники регулярно ловили его на лжи, а режиссеры перестали приглашать в свои проекты и на театральную сцену. В итоге последнее время он появляется в сериалах раз в несколько лет и всегда на второстепенных ролях.

Не удалось артисту построить и счастливую жизнь. Он три раза был женат, но каждый его брак заканчивался разводом. При этом, как пишут СМИ, каждый раз инициатором расставаний выступали жены актера.

Сейчас Горонок работает охранником. Изредка его приглашают в ток-шоу, где он рассказывает о своей непростой судьбе, но поклонники давно не верят его словам.