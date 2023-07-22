Баловень судьбы: американской дочери Валерия Николаева можно позавидовать

Дарья Авратинская появилась на свет в известной семье. Ее родители — популярные российский актеры Валерий Николаев и Ирина Апексимова. Они снимались вместе в культовом сериале нулевых «День рождения „Буржуя“».

Именитые мама и папа хоть и не прожили вместе долгую и счастливую жизнь, но дочери обеспечили безоблачное детство. Дарья родилась в Америке, где она и проводила много времени. Девочка часто посещала «Диснейленд», который российские дети видели только во сне.

Авратинская купалась в любви родителей, что сделало ее капризной и своенравной. Когда она пошла в школу, то сверстники сразу же невзлюбили «звездную дочурку».

Дарья училась на одни тройки, но родители смотрели на это сквозь пальцы. От нее никто не требовал отличной учебы. Когда Авратинская выросла, то поступила в театральный вуз. Уже на первом курсе ей довелось играть в спектаклях: очевидно, что к этому приложила руку именитая мама.

Сегодня 29-летняя Дарья является востребованной театральной актрисой. Также время от времени она снимается в кино. Дочь Николаева вполне довольна жизнью: у нее есть хорошая работа, любимый супруг, талант и красота. Звездной наследнице можно только позавидовать.