Бали-бей впал в истерику: эта сцена «Великолепного века» и вас проберет до мурашек

Многим представительницам женского пола кажется, что мужчин тяжело растрогать, а даже если это все-таки получится сделать, то настоящие эмоции будут скрыты от посторонних глаз. Точно так же могли думать и поклонницы Бали-бея из сериала «Великолепный век».

Этот персонажа был наделен смелостью и отвагой, поэтому такие же черты стали приписывать и исполнителю этой роли. Но оказалось, что за внешней брутальностью Бурака Озчивита скрывается ранимая натура. Артист признался, что есть эпизод, который он не мог смотреть без слез.

В этой сцене Сулейман ложится в настоящую могилу, чтобы справиться со своей гордыней и не забывать о конечности жизни. Эпичная музыка и сильная актерская игра не остались без внимания зрителей. Многие из них назовут эти кадры пронзительными и даже пугающими. Именно поэтому они и вызвали у Бурака бурю эмоций и переживаний.