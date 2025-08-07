Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след

Во втором сезоне «Уэнсдэй» — нового хита Netflix — не обошлось без русского культурного кода. И если в первом сезоне зрителей удивляли черно-белые аутфиты и манеры главной героини, то теперь — музыка.

Уже в первой серии зрители услышали один из самых узнаваемых фрагментов русской классики: «Танец рыцарей» Сергея Прокофьева.

Рыцари на готической вечеринке

Мощная, чеканная тема — та самая, под которую легко представить парад антигероев или подготовку к роковой дуэли. В «Уэнсдэй» она звучит в момент, когда героиня вновь упражняется игре на виолончели в своей комнате.

И это работает: музыка Прокофьева идеально ложится в визуальную палитру сериала, как будто была написана именно для этих сцен — хотя на деле ей почти 90 лет.

Из Ромео и Джульетты — в Netflix

«Танец рыцарей» — часть балета «Ромео и Джульетта», который Сергей Прокофьев написал в 1935 году. Музыку тогда раскритиковали — мол, слишком нетанцевальная. Балетная труппа Большого театра сначала вообще не приняла партитуру.

Но всё изменилось, когда на сцену вышла Галина Уланова. С этого момента балет стал классикой, а главная тема — символом трагической силы.

Сегодня этот фрагмент можно услышать не только в театрах, но и в десятках фильмов, реклам, спортивных шоу и теперь — в подростковом мистическом сериале. А вот в сериале Netflix ее не ждали, потому после выхода все разговоры шли только о ней, даже про комки Биша из щечек Ортеги ушли на второй план.

Культурный след

Это не первый раз, когда западный массовый продукт обращается к русской классике. Но здесь выбор особенно точный: тема Прокофьева встраивается в суть сериала, подчеркивая борьбу характеров и скрытую драму.

К слову, попала в сериал не только музыка из балета, но и русская речь. Сериал официально дублировали на российский язык, хотя еще год назад стриминг отказывался это делать, утверждая, что доля русскоговорящих зрителей мала и трата неоправданна.

Сейчас доступно четыре серии, финальная вторая половина выйдет 3 сентября. Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка.