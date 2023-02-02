Балерина, психолог и просто красавица: россияне обомлели при виде взрослой дочери Кабо (фото)

Впервые матерью Ольга Кабо стала в 1998 году, когда на свет появилась их общая с бизнесменом Эдуардом Василишиным дочь Татьяна. Девочка росла в творческой атмосфере и к своим 24 годам уже может похвастаться множеством достижений.

Еще во время учебы в школе Татьяна решила связать свою жизнь с балетом. Она с 9 лет училась в Московской академии хореографии при Большом театре, а после поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Одновременно с этим дочь Кабо пробовала себя и как артистка: в 9 лет она сыграла главную роль в фильме «Дюймовочка», и ее игру высоко оценили критики и зрители.

В течение нескольких лет Татьяна посвящала все свое время исключительно балету и даже представила собственную постановку «Лолита. Вплоть до смерти и после», но не так давно всерьез увлеклась психологией. Она поступила в МГУ, где стала магистром философии, и теперь пишет диссертацию на тему суицида.

О своей жизни наследница Кабо рассказывает в социальных сетях, а также ее редкие снимки можно увидеть в блоге матери. Многочисленные поклонники никогда не скупятся на комплименты Татьяне, отмечая не только ее талант, но и модельную красоту.