Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

26 февраля 2026 07:29
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

С Шуриком, полагаем, тоже все понятно.

Комедии Гайдая, казалось бы, уже изучены со всех сторон. Но если начать вспоминать детали, выясняется, что многое перемешалось в голове с другими советскими комедиями или просто стерлось из памяти.

Мы решили это проверить и собрали тест специально для тех, кто уверен, что помнит «Операцию "Ы"» от и до. Вам нужно будет взглянуть на 5 имен и вспомнить, были ли такие герои в фильме.

Если готовы проверить свою память и заодно мысленно пересмотреть любимую комедию – добро пожаловать. Возможно, некотоырм будет трудновато, но тем интереснее. Мы в вас верим!

Ранее мы писали: Тест для тех, кто уже не может носить пуховик: вспомните 5 фильмов СССР по героям в пальто и плащах

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков) Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков) Читать дальше 28 февраля 2026
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых) Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых) Читать дальше 28 февраля 2026
Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам Читать дальше 27 февраля 2026
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа» Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа» Читать дальше 27 февраля 2026
Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых) Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых) Читать дальше 27 февраля 2026
Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков) Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков) Читать дальше 27 февраля 2026
«Физкульт-привет!», как насчет теста? Блесните знаниями цитат из «Джентльменов удачи» (на 6/6 пройдут не все) «Физкульт-привет!», как насчет теста? Блесните знаниями цитат из «Джентльменов удачи» (на 6/6 пройдут не все) Читать дальше 27 февраля 2026
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест) Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест) Читать дальше 27 февраля 2026
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных) Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных) Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше