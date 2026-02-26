Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

Комедии Гайдая, казалось бы, уже изучены со всех сторон. Но если начать вспоминать детали, выясняется, что многое перемешалось в голове с другими советскими комедиями или просто стерлось из памяти.

Мы решили это проверить и собрали тест специально для тех, кто уверен, что помнит «Операцию "Ы"» от и до. Вам нужно будет взглянуть на 5 имен и вспомнить, были ли такие герои в фильме.

Если готовы проверить свою память и заодно мысленно пересмотреть любимую комедию – добро пожаловать. Возможно, некотоырм будет трудновато, но тем интереснее. Мы в вас верим!

