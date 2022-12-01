Балбес против Бывалого: за что Никулин объявил Моргунову бойкот

Актерское трио из Труса, Балбеса и Бывалого стало украшением советских комедий. Зрители восхищались тем, как талантливо актеры исполняли свои роли. Казалось, что и в жизни Евгений Моргунов, Георгий Вицин и Юрий Никулин неразлучны. Но на самом деле они не только не дружили, но даже были врагами.

Особенно напряженными оказались отношения между Моргуновым и Никулиным. Многие коллеги отмечали сложный характер Евгения, говорили, что он завидует более известным партнерам по кадру. И это чувство толкало его на неоднозначные поступки.

Например, актер пользовался знакомством с Никулиным, чтобы бесплатно ходить в цирк. Причем на контрамарке, выписанной на двух человек, он нагло дописывал цифру до 12. А однажды Моргунов объявил всем стоящим в очереди в цирк, что директор учреждения теперь лично будет заниматься их жилищными проблемами.

Кабинет Никулина немедленно окружили десятки людей. Невинный розыгрыш коллеги он не одобрил и распорядился больше не пускать Евгения в цирк, ведь там и без него хватает клоунов.