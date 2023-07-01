Балахон Пугачевой в утиль: как превратиться из пышки в стройняшку за 10 минут

Многие девушки размера «плюс» стремятся одеваться в просторные вещи а-ля балахон Аллы Пугачевой, чтобы казаться стройнее. Стилист Танеша Авашти доказывает: красивой можно быть в любом весе, главное — уметь подчеркнуть свои достоинства.

Танеша работает в модной индустрии уже больше десяти лет. В 2011 год она создала блог для дам с формами и начала рассказывать, как выгодно подчеркивать свои достоинства. Спустя пару лет девушка создала первую собственную линию одежды.

По словам Танеши, не обязательно одеваться в оверсайз, чтобы скрыть лишний вес. Главное — знать свои плюсы и уметь выгодно их подчеркнуть. Скрывать фигуру бесформенной одеждой стилист не советует. Вместо этого она рекомендует сочетать облегающие и свободные вещи, чтобы акцентировать внимание на своих преимуществах.

Эффективность этого правила Танеша Авашти показывает на собственном примере. Ее модные образы доказывают, что любая девушка может выглядеть привлекательно.