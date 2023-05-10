Балаган с гостями из будущего: от провала этот фильм не спас даже Меньшов

Часто даже самые опытные режиссеры, снимая свои проекты, допускают досадные, а порой и грубые ошибки. Киноляпы замечают зрители, у которых от увиденного, если не портится общее впечатление от картины, то осадок точно остается.

Больше остальных этим грешат фильмы, повествование в которых происходит в 19 веке. В этом нет ничего удивительного. Киноделы знают, что снимать этот период и сложно, и финансово затратно, однако все равно берутся за столь сложную задачу. Другое дело, что порой игра не стоит свеч.

Так случилось с картиной «Китайский сервиз», вышедшей в 1999 году. От провала эту ленту не спасло даже участие в ней самого Владимира Меньшова. Как пишет Дзен-канал «Горожанин» , действие фильма датируется 1913 годом, однако в одной из сцен зрители видят первый корпус нижегородского кремля, который был построен лишь в 1971 году. Подобный балаган с гостями из будущего не понравился многим, однако исправить его уже было нельзя.